Windows 11 için yeni güncellemeler. İşte değişiklikler

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Microsoft Windows 11 için yeni güncellemeleri duyurdu. Bu güncellemelerle güvenlik açıklarını, hataları ve performans sorunlarını ele alıyor.

Windows 11 kullanıcıları Başlat > Ayarlar > Windows Update menüsünden kontrol edebilirler. Yüklendikten sonra işletim sistemleri Windows 11 sürüm 22H2 22621.1105 ve 21H2 22000.1455 olarak değişecek.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Her iki sürümde de geliştiriciler, yönetici haklarına sahip olmayan kullanıcıların yalnızca yöneticilerin kullanabildiği işlevleri gerçekleştirmesine olanak tanıyan Yerel Oturum Yöneticisi (LSM) hatasını düzeltti. Aynı zamanda ODBC veritabanı bağlantı sorunu da giderildi.

Windows 11 21H2 güncellemesi bazı sistemlerde görülen mavi ekran (0xc000021a) hatasını da düzeltiyor. Microsoft, Windows 11 22H2'deki bilinen iki hatayı henüz düzeltmediğini söyledi.

Birincisi büyük dosyaların kopyalanmasının çok uzun sürmesi, ikincisi ise sağlama paketlerinin (.ppkg) düzgün çalışmaması. Bu hatalar gelecekteki güncellemelerde ele alınacak.