Microsoft, Windows 11'deki ses hatasını doğruladı

Kaynak: Haber Merkezi
Microsoft, Windows 11'deki ses hatasını doğruladı

Windows 11 24H2 güncellemesi, Dirac Audio kullanan belirli sistemlerde ses çıkışını etkileyen bir sorun nedeniyle engellendi.

Microsoft, Windows 11’in 24H2 sürümünde Dirac Audio teknolojisini kullanan sistemlerde ses çıkışını etkileyen bir hatayı doğruladı. Şirket, bu durum nedeniyle belirli cihazlarda güncelleme engeli uyguladı. Hatanın, cridspapo.dll adlı bir yazılım bileşeniyle uyumsuzluktan kaynaklandığı belirtildi.

HATA, GÜNCELLEMEYİ ENGELLEDİ

Windows 11’in son sürümü, belirli cihazlarda ciddi bir ses sorunu yarattı. Microsoft, bu cihazların markasını veya modellerini açıklamasa da, Dirac Audio yazılımını kullanan sistemlerde sorunun görüldüğünü ifade etti. Dirac Audio, ses netliğini artırmayı amaçlayan bir teknoloji olarak biliniyor. Ancak, bu yazılımın bir bileşeni olan cridspapo.dll, Windows 11 24H2 ile uyumsuzluk gösterdi.

Microsoft tarafından yapılan açıklamada, “Bu sorun, sınırlı bir üreticiye ait bazı cihazlarda gözlemlendi. Dirac Audio içeren cihazlar, cridspapo.dll dosyasındaki uyumsuzluk nedeniyle ses problemleri yaşıyor,” denildi.

CİHAZINIZIN ETKİLENDİĞİNİ NASIL ANLARSINIZ?

Kullanıcılar, bilgisayarlarının bu güncelleme engelinden etkilenip etkilenmediğini Windows Update üzerinden kontrol edebiliyor. Eğer cihaz etkilenmişse, sistem “Güncelleme cihazınıza yönlendiriliyor. Şu an için dikkat gerektiren bir durum yok,” mesajını gösteriyor.

Microsoft’un bu sorunu çözmek için bir yama üzerinde çalıştığı tahmin ediliyor. Ancak şu anda net bir çözüm ya da zaman çizelgesi açıklanmadı.

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