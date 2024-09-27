Microsoft yenilenmiş Recall'i piyasaya sürüyor

Microsoft, kullanıcıların çevrimiçi aktivitelerinin düzenli ekran görüntülerini alan yeni aracı "Recall" için yapılan eleştirilerin ardından geri adım attı. Mayıs 2024’te tanıtılan araç, gizlilik kaygıları nedeniyle "gizlilik kabusu" olarak nitelendirilmiş ve lansmanı ertelenmişti. Şirket, aracı Kasım ayında yeni CoPilot+ bilgisayarlarıyla yeniden piyasaya sürmeyi planlıyor.

Yeni versiyonun bazı tartışmalı özellikleri kaldırıldı. Örneğin, önceki sürümde varsayılan olarak etkin olan araç artık kullanıcıların isteğine bağlı olacak. İngiltere'deki veri koruma kurumu Bilgi Komiserliği Ofisi (ICO), Recall ile ilgili olarak Microsoft’la iletişime geçmiş ve ürün hakkında "bir dizi değişiklik" yapıldığına dair bilgilendirildiğini bildirdi. ICO, Microsoft’un lansman öncesinde Recall’ı değerlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Microsoft, Recall’ın yapay zeka kullanarak kullanıcıların bilgisayarlarında daha önce gördükleri her şeye erişmelerine olanak tanıdığını ve bunu "fotografik bellek" ile kıyasladığını ifade etti. Araç, kullanıcıların dosyaları, fotoğrafları, e-postaları ve tarayıcı geçmişleri dahil olmak üzere geçmiş aktivitelerini tarayabilmelerini sağlıyor.

Ancak eleştirmenler, sistemin toplayacağı hassas verilerin miktarı konusunda endişelerini dile getirdi. Araç, CoPilot+ bilgisayarlarıyla birlikte piyasaya sürülmeyi beklerken, güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. Microsoft, Recall’ın bir "isteğe bağlı deneyim" olduğunu ve ekran görüntülerinin yalnızca biyometrik giriş ile erişilebileceğini vurguladı.

Siber güvenlik uzmanı Profesör Alan Woodward, yeni önlemlerin önemli bir gelişme olduğunu, ancak işlevselliğin sağlanmadan önce güvenlik ve gizlilik unsurlarının kapsamlı bir şekilde test edilmesi gerektiğini belirtti. Woodward, "Kişisel olarak, bu araç bir süre gerçek ortamda test edilmeden kullanmayı düşünmüyorum" dedi.