Microsoft'un kurucusu Bill Gates Çin'i ziyaret etti

ABD'li yazılım şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2019'dan bu yana ilk kez Pekin'e geldiğini duyurdu.

Ziyaretinde, Gates Vakfı'nın Çin'de 15 yıldır çalıştığı ortaklarıyla bir araya geleceğini aktaran Gates, Çin'in sıtma ilaçlarının geliştirilmesinden iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar çok sayıda alanda başarılı tecrübelere sahip olduğunu, dünya genelinde daha fazla insanın bu ilerlemelerden yararlanması gerektiğini ifade etti.

Gates, küresel iklim değişikliği, sağlığa erişimde eşitsizlik ve gıda güvenliği gibi sorunların çözümü için teknolojik yeniliklere ihtiyaç olduğuna işaret ederek, dünyada yoksulluğun ve çocuk ölümlerinin azaltılmasında ciddi mesafe kaydedildiğinin, ancak küresel krizlerin bu alanlardaki kazanımları gerilettiğinin altını çizdi.

Afrika ülkelerinin yüksek gıda fiyatları, borçlar ve tüberküloz, sıtma gibi hastalıklardaki artış nedeniyle özellikle kırılgan durumda olduğuna dikkati çeken Gates, bu yüzden Çin ziyaretinden sonraki durağının Batı Afrika olacağını kaydetti.

(AA)