Mide balonu operasyonunda ölen genç için hastaneden açıklama

Şahin, olay sonrası tüm bilgileri ve görüntüleri soruşturmanın sağlıklı devam edebilmesi adına eksiksiz bir şekilde savcılığa gönderdiklerini belirtti.

Mide balonu operasyonu sırasında ani bir kardiyak agresif durum gelişen Ali Can Gül, hastane ekibi tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Dr. Şahin, hastane yönetiminin savcılık soruşturmasına tüm bilgileri eksiksiz ilettiğini ve 25-30 kişilik bir ekibin hastayı yeniden canlandırmak için çaba sarf ettiğini vurguladı. Ancak, olayın sosyal medyada yanlış anlaşılmalara neden olduğu ve hastane personelinin haksız suçlamalarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

HASTANE YÖNETİMİNİN AÇIKLAMALARI

Şahin, olay sonrası yapılan suçlamalar ve yaşanan gelişmelerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Olayın Ardından: Ali Can Gül'ün mide balonu operasyonu sonrası ani bir kardiyak durum geliştirdiğini ve tüm hastane personelinin seferber olduğunu belirtti. Tüm müdahalelerin hastayı kurtarmak için yapıldığını ve bu süreçte yaklaşık 25-30 kişilik bir ekibin yer aldığını söyledi.

Soruşturmanın Seyri: Olay sonrası tüm görüntülerin ve bilgilerin savcılığa iletildiğini belirten Şahin, hastane personelinin ve yatan hastaların yaşanan kaostan olumsuz etkilendiğini ifade etti. Sosyal medyada çıkan haberlerin ve yorumların hastane personeline ve hastalara zarar verdiğini vurguladı.

Delil Karartma İddiaları: Şahin, savcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 personelin delil karartma iddiasıyla suçlandığını, ancak temizlik görevlisi, tıbbi sekreter ve acil tıp teknikerinin delil karartma yetkisi olmadığını belirtti. Bu tür suçlamaların hastane personelinin moralini bozduğunu ve hastanenin imajına zarar verdiğini söyledi.

Sosyal Medya Adaleti: Şahin, sosyal medya üzerinden yapılan haberlerin ve yorumların hastane personelini ve yatan hastaları olumsuz etkilediğini ifade etti. Sosyal medya adaletinin gerçek adaletin yerini almaması gerektiğini vurguladı.

Şahin, Ali Can Gül'ün ailesine taziyelerini ilettiğini ve soruşturma sürecinin adil bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Yapılan hataların Türk adaleti tarafından değerlendirileceğini ve herkesin bu karara saygı duyması gerektiğini söyledi. Ayrıca, hastane yönetimi olarak soruşturmanın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

OLAYIN ARKA PLANI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde yaşayan ve Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ali Can Gül, yaşadığı sakatlık sonrası kilo vermek amacıyla mide balonu taktırmak üzere Mersin'deki hastaneye başvurmuştu. 5 Haziran'da gerçekleştirilen operasyon sonrası hayatını kaybeden Gül'ün ölümü, soruşturma başlatılmasına neden oldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, delil karartma iddialarıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Dr. D.E.'nin sekreteri S.A.S. tutuklanırken, diğer 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma, ölümden sonra cesede müdahale şüphesi doğuran tespitler üzerine devam ediyor.