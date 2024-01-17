Mide bulantısı nedir? Mide bulantısı neden olur?

Mide bulantıları farklı nedenlerle ortaya çıksa da hafif geçirilen mide bulantılarında evde uygulanacak bazı yöntemler öneriliyor. Aksi taktirde kişilerin gıda zehirlenmesi veya enfeksiyon gibi ciddi durumlara karşı uzman doktora gidilmesi gerekiyor. Peki, mide bulantısı neden olur? Mide bulantısına ne iyi gelir?

Mide bulantısının altında yatan nedenin belirlenmesi için şiddetli veya sürekli durumlarda bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Mide bulantısı, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilen bir semptomdur. Bu nedenler arasında şunlar bulunabilir:

Gıda Zehirlenmesi:

Kontamine veya bozulmuş yiyecek veya içeceklerin tüketilmesi mide bulantısına yol açabilir.

Virüs veya Enfeksiyonlar:

Norovirüs gibi viral enfeksiyonlar veya bakteriyel enfeksiyonlar mide bulantısına neden olabilir.

Migren:

Bazı kişilerde migren atağı sırasında mide bulantısı görülebilir.

Hamilelik:

Gebelikte hormonal değişiklikler ve artan progesteron seviyeleri mide bulantısına sebep olabilir.

İlaç Yan Etkileri:

Birçok ilaç, mide bulantısı gibi yan etkilere neden olabilir.

Motion Hastalığı:

Araç, uçak veya gemi gibi taşıma araçlarındaki hareket, bazı kişilerde mide bulantısına yol açabilir.

Mide Rahatsızlıkları:

Reflü, gastrit veya ülser gibi mide sorunları mide bulantısına neden olabilir.

Stres ve Anksiyete:

Yoğun stres veya anksiyete durumları mide bulantısını tetikleyebilir.

Sinir Sistemi Bozuklukları:

Sinir sistemiyle ilgili sorunlar, iç kulak problemleri veya beyindeki dengesizlikler mide bulantısına yol açabilir.

Baş Ağrısı: Şiddetli baş ağrıları, bazı kişilerde mide bulantısına neden olabilir.