Mide ekşimesine iyi gelen 10 besin! Uzmanlar önerdi

Mide ekşimesi, asidik sıvıların mideyi terk ederek yemek borusuna doğru geri gitmesi sonucu oluşur.

Yemek borusunun alt kısmında bulunan kaslar (alt özofageal sfinkter), yemek borusuyla mideyi birbirinden ayıran bir bariyer görevi görür. Bu kaslar gevşediğinde, mide asidi yemek borusuna doğru sızabilir.

Mide asidinin yemek borusunda oluşturduğu bu asidik ortam ise yanma hissine yol açar.

Mide ekşimesini önleme yöntemleri ortaya çıktı

Gastroenteroloji uzmanı Dr. Jennifer Thompson, "Mide ekşimesi, genellikle mide asidi artışı, stres, bazı yiyecekler ve yaşam tarzı alışkanlıkları gibi birden fazla faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Ancak, bazı doğal besinler, mide asidini dengelemeye ve ekşimeyi hafifletmeye yardımcı olabilir" dedi.

MİDE EKŞİMESİNİ AZALTAN DOĞAL BESİNLER

1. Zencefil: Doğal Asit Azaltıcı

Zencefil, yüzyıllardır sindirim sorunlarına karşı kullanılan bir besin. Zencefilin, mide asidinin yemek borusuna geri gitmesini engellemeye yardımcı olabileceği bilimsel olarak kanıtlandı.

Zencefil, mideyi yatıştıran ve asidik sıvıları dengelemeye yardımcı olan doğal anti-inflamatuar bileşikler içerir.

Sindirim sistemi uzmanı Prof. Dr. Mark Harris, "Zencefilin sindirim sistemine olan faydaları geniş bir yelpazeye sahiptir. Araştırmalar, zencefilin mide asidini dengeleyerek mide ekşimesi semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir" dedi.

2. Yulaf: Mideyi Yumuşatan Bir Besin

Yulaf, sindirim sistemi üzerinde yatıştırıcı etkiler gösterir. Lif açısından zengin olan yulaf, mideyi koruyarak asit üretimini dengelemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, yulaf, mideyi rahatlatan ve sindirimi iyileştiren özelliklere sahiptir. Yulafın mide ekşimesine karşı kullanımı, mideyi koruyan bir bariyer gibi davranarak, ekşimenin azalmasına yardımcı olabilir.

Beslenme uzmanı Dr. Emily Harris, "Yulaf, mideyi sakinleştirir ve sindirimi düzenler. Lif açısından zengin olması, mide asidini dengelemeye yardımcı olur ve mide ekşimesine karşı doğal bir koruma sağlar" dedi.

3. Muz: Mideyi Koruyan Alkalin Etki

Muz, mideyi koruyan alkali bir besin olarak öne çıkar. Alkalin besinler, mide asidini nötralize ederek mide ekşimesini hafifletir. Muz ayrıca lif ve potasyum açısından da zengindir, bu da sindirimi iyileştirir ve mideyi yatıştırır. Ayrıca, muzun içerdiği pektin maddesi, mide zarını koruyarak ekşimeyi azaltabilir.

4. Aloe Vera: Mideyi Yatıştıran Doğal Şifa

Aloe vera, geleneksel olarak birçok mide rahatsızlığının tedavisinde kullanılır. Aloe vera, mideyi yatıştıran ve sindirim sistemini rahatlatan özelliklere sahip doğal bir bileşiktir. Aloe vera suyu, mide asidinin zararlı etkilerini azaltarak, mide ekşimesine karşı etkili bir çözüm sunabilir.

5. Elma Sirkesi: Dozunda Kullanıldığında Mideyi Rahatlatıyor

Elma sirkesi, düşük miktarda asidik özelliklere sahip olmasına rağmen mide ekşimesine karşı faydalı olabilir.

Asidik bir sıvı olan elma sirkesi, mide asidinin üretimini dengelemeye yardımcı olabilir. Ancak, aşırı tüketimi mideye zarar verebilir, bu yüzden dikkatli olunmalı.

Elma sirkesi, mide asidi ile uyumlu bir denge kurarak, mide ekşimesi şikayetlerini azaltabilir.

6. Papaya: Sindirimi Destekleyen Enzimler

Papaya, sindirim enzimleri açısından zengin bir meyvedir ve bu enzimler mide asidini dengelemeye yardımcı olabilir. Papaya, sindirimi hızlandırarak mideyi rahatlatır ve mide ekşimesini hafifletmeye yardımcı olabilir. Papaya ayrıca anti-inflamatuar özellikler göstererek mide zarını korur.

İşte mide ekşimesine sebep olabilen yiyecekler

MİDE EKŞİMESİNE KARŞI ALINACAK DİĞER ÖNLEMLER

Mide ekşimesine karşı besinlerin etkili olabilmesi için yaşam tarzında da bazı değişiklikler yapılması önemli.

İç hastalıkları uzmanı Dr. John Davis, "Mide ekşimesiyle başa çıkmak için yemeklerden sonra hemen yatmamak, ağır yemeklerden kaçınmak ve aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durmak oldukça önemlidir" dedi.

Ayrıca, stres yönetimi ve düzenli egzersiz yapmak, mide asidini dengelemeye yardımcı olabilir.

Stresin, mide asidi üretimini artırdığı bilinen bir gerçektir, bu yüzden rahatlatıcı aktiviteler de mide ekşimesini engellemeye yardımcı olabilir.

MİDE EKŞİMESİYLE BAŞA ÇIKMANIN DOĞAL YOLLARI

Mide ekşimesi, ciddi rahatsızlıklar oluşturulan bir sorun. Ancak, doğru besinler ve yaşam tarzı değişiklikleriyle, bu rahatsızlık hafifletilebilir.

Zencefil, muz, yulaf, aloe vera ve papaya gibi besinler, bilimsel olarak mide ekşimesini azaltma potansiyeline sahip.

Beslenme alışkanlıklarınıza bu besinleri ekleyerek mide ekşimesinin olumsuz etkilerini azaltabilir ve sindirim sağlığınızı iyileştirebileceği bildirildi.