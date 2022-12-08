Mide ekşimesine iyi gelen besinler belli oldu

Bazen yenilen şeyler midenin ekşimesine sebep olabiliyor.

Diyetisyen Aysima Duygu Aksoy konu hakkında bilgiler verdi. Mide ekşimesi asit reflü belirtisidir.

CNN Türk’te yer alan bilgilere göre, midenin ekşimesini hafifleten yiyecekler açıklandı.

İŞTE O YİYECEKLER

Zencefil bulantı ve kusma için doğal bir ilaçtır. Zencefilin mide ekşimesi üzerindeki etkileri hakkında sınırlı kanıt olsa da, reflü azaltmaya yardımcı olabilir.

Muz ve kavun doğal olarak asit bakımından düşüktür ve genellikle reflü azaltmak için önerilir.

Yeşil sebzeler de midenin ekşiliğine iyi geliyor. oğal olarak yağ, asit ve şeker bakımından düşük olan yeşil sebzeler arasında yeşil fasulye, brokoli, ıspanak ve kereviz yer almaktadır.

Yulaf ezmesi, daha düşük asit reflü riskine bağlı lifle doludur. Bu lif FODMAP içermez, bu nedenle geğirme veya geri akışa neden olmaz.

Araştırmalar, tahıl ve patates tüketmenin% 42 daha düşük gastroözofageal reflü hastalığı riskiyle bağlantılı olduğunu bulmuştur.