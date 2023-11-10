Mide şişliğini bitiren ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan mide şişkinliğini yok eden kuzukulağı otu dikkatlerden kaçmadı.

KUZUKULAĞI OTU NEDİR?

Karabuğdaygiller familyasından; nemli kırlarda yeti en, genellikle bir kaç yıl yaşayan, yeşil veya firfiri renkte orsu bir bitki cinsidir. Yaprakları hafifçe kabarık ve geniştir. Meyveleri üç köşeli veya assıdır. Yurdumuzda yetişen türleri; Labada, büyük kuzukulağı, küçük kuzukulağı gibi çeşitleridir. Ev ilaçlarında büyük ve küçük kuzukulağının yaprakları kullanılır.

KUZUKULAĞI OTUNUN FAYDALARI

- Yaprakları ile salata yapılıp, yenir. İdrar söktürür.

-Mide şişkinliğini giderir.

-Egzamalar üzerine kompress yapılır.

-Kuzukulağı yüksek lif özelliği ile bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını destekler

-Tokluk hissini arttırıp, kilo vermeye yardım eder

-Kan şekerini düşürür.

-Ateş düşürücü etkiye sahiptir

-Kansızlık sorununu gidermeye yardımcıdır

-Kemik sağlığını güçlendirici magnezyum içerir.

-Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılabilir.

-Yüksek tansiyonu önleyebilir.

-Belirli kanser hücrelerin büyümesini ve yayılmasının engelleyebilir.

-Kalp sağlığını destekleyici özelliği bulunur.

-Bronşit etkilerini azaltır.

-Kuzukulağı içerisindeki A vitamini sayesinde göz sağlığını destekleyici rol oynar.

-Kronik hastalıklara karşı korur.

NASIL KULLANILIR?

Aktarlar ve çeşitli mağazalardan edinebileceğiniz kuzukulağı otunu hem taze hem de kurutulmuş olarak kullanabilirsiniz. Birçok hastalığın tedavisi için doğal bir çözüm olarak kabul edilen kuzu kulağını çay formunda tüketmek de söz konusudur.

Romatizmalılar, böbreklerinden hasta olanlar, yememelidir.