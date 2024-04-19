Mide ülserinden kurtacak kritik öneri. Uzmanlar uyardı

Mide ülseri insanlar için endişe verici bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor.

Modern yaşamın stresli koşulları altında, mide ülseri özellikle yaygın bir rahatsızlık haline geldi.

Sağlık uzmanlarından mide ülseri için çeşitli tedavi önerileri gelmeye devam ediyor.

Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, arı ekmeğinin mide ülseri önleme ve tedavisinde potansiyel yararlar sağlayabileceğini belirten bilimsel çalışmaların sonuçlarına dikkat çekti.

Samancı'ya göre; Bu doğal arı ürününün sağlık faydaları göz önünde bulundurulmalıdır.

Prof. Dr. Erhun Eyüpoğlu ise ülser tedavisi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Eyüpoğlu'na göre, ülser tedavisi sırasında şu adımlar izlenmelidir:

- Bol istirahat edilmeli ve stresten kaçınılmalıdır.

- Yemek saatleri düzenli hale getirilmelidir.

- Tüketilen gıdaların hijyenine özen gösterilmelidir.

- Sigara, alkol ve çay gibi zararlı maddelerden kaçınılmalıdır.

- Yumurta, tereyağı, haşlanmış balık ve sebze püreleri gibi sağlıklı gıdalar tercih edilmelidir.

- Ciddi belirtiler veya kanama gibi komplikasyonlar varsa, tedavinin ilk aşamalarında hastanede kalınması gerekebilir.

- Bazen, ülserin ilk evrelerinde önlem olarak 1 – 2 haftalık antibiyotik kullanımı önerilebilir.

ÜLSER NEDİR?

Ülser, mide veya ince bağırsağın iç yüzeyinde oluşan ve ağrıya neden olan açık yaralardır.

Yüzey hücrelerinin iltihaplanması sonucu bu yaralar oluşur.

Ülserin en yaygın nedenleri arasında H. pylori bakterisi ve steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar bulunur.

Bu yaralar genellikle mideden ziyade onikiparmak bağırsağında görülür.

ÜLSER BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ülser, genellikle mide üst kısmında yanma ve ağrı ile kendini gösterir.

Belirtiler şunları içerebilir:

- Mide üst kısmında yanma ve ağrı

- Yemek sonrası şişkinlik, hazımsızlık ve gaz

- Az yemekle bile hızlı tokluk hissi

- Mide bulantısı ve kusma

-İştahsızlık ve kilo kaybı

- Baş dönmesi

- Geğirme veya asit reflü

- Yorgunluk ve nefes darlığı

- Dışkı renginde değişiklik