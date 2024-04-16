Mide ülserine duvar ören ot ortaya çıktı

Cemile Balcı
Mide ülserine duvar ören ot ortaya çıktı
İnsanların korkulu rüyası olan mide ülserine duvar ören ot olarak roma kişnişi otu ortaya çıktı.

Günümüzde insanlar, sağlıklarını korumak ve doğal yollarla sağlık problemlerine çözüm bulmak amacıyla organik ürünlere daha fazla ilgi gösteriyorlar.

Yüksek kan basıncı, pek çok kişi için önemli bir sağlık endişesi haline gelmiştir ve bu durumu iyileştirdiği düşünülen roma kişnişi otu, dikkatleri üzerine çekiyor.

Peki, roma kişnişi otu tam olarak nedir?

Roma kişnişi otu, dünya genelinde Nigella Sativa olarak tanınır ve özellikle Doğu Avrupa ile Batı Asya’ya has bir bitkidir. Bu bitkinin tohumları, baharat ve yağ olarak kullanılmak üzere düğünçiçeği familyasına aittir.

Roma kişnişi otunun tohumları, hafif acı ve karakteristik bir tada sahip siyah renkli küçük tanelerdir.

Bu tohumların toz hali, mutfaklarda çeşni olarak tercih edilirken, preslenmiş tohumlarından elde edilen yağ ise, roma kişnişi yağı olarak bilinir ve kullanılır.

Roma kişnişi otunun sağlık üzerindeki olumlu etkileri…

Kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Alerjik reaksiyonları, örneğin saman nezlesini hafifletir

Adet döngüsünü düzenler ve adet sancılarını azaltır

KOAH hastalarının akciğer fonksiyonlarını iyileştirebilir

Enfeksiyon yapan bakterilere karşı koruma sağlar

Erkeklerde sperm sayısını artırabilir

İltihaplı cilt sorunlarını yatıştırabilir

Astım ve bronşit semptomlarını hafifletebilir

Karaciğerin korunmasına yardımcı olur

Mide ülseri riskini azaltır

Eklem ağrılarını hafifletebilir

Diyet ve beslenme programlarında destekleyici olarak kullanılabilir

Roma kişnişi otu nasıl kullanılır?

Genellikle yağ ve toz formunda kullanılan roma kişnişi otu, hamur işlerine, çorbalara, salatalara ve mezeler gibi çeşitli yemeklere lezzet katmak için kullanılır.

Günlük olarak tavsiye edilen miktar, tohumları için 1 çay kaşığı, yağı için ise 1 tatlı kaşığıdır.

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