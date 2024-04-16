Mide ülserine duvar ören ot ortaya çıktı

Günümüzde insanlar, sağlıklarını korumak ve doğal yollarla sağlık problemlerine çözüm bulmak amacıyla organik ürünlere daha fazla ilgi gösteriyorlar.
Yüksek kan basıncı, pek çok kişi için önemli bir sağlık endişesi haline gelmiştir ve bu durumu iyileştirdiği düşünülen roma kişnişi otu, dikkatleri üzerine çekiyor.
Peki, roma kişnişi otu tam olarak nedir?
Roma kişnişi otu, dünya genelinde Nigella Sativa olarak tanınır ve özellikle Doğu Avrupa ile Batı Asya’ya has bir bitkidir. Bu bitkinin tohumları, baharat ve yağ olarak kullanılmak üzere düğünçiçeği familyasına aittir.
Roma kişnişi otunun tohumları, hafif acı ve karakteristik bir tada sahip siyah renkli küçük tanelerdir.
Bu tohumların toz hali, mutfaklarda çeşni olarak tercih edilirken, preslenmiş tohumlarından elde edilen yağ ise, roma kişnişi yağı olarak bilinir ve kullanılır.
Roma kişnişi otunun sağlık üzerindeki olumlu etkileri…
Kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Alerjik reaksiyonları, örneğin saman nezlesini hafifletir
Adet döngüsünü düzenler ve adet sancılarını azaltır
KOAH hastalarının akciğer fonksiyonlarını iyileştirebilir
Enfeksiyon yapan bakterilere karşı koruma sağlar
Erkeklerde sperm sayısını artırabilir
İltihaplı cilt sorunlarını yatıştırabilir
Astım ve bronşit semptomlarını hafifletebilir
Karaciğerin korunmasına yardımcı olur
Mide ülseri riskini azaltır
Eklem ağrılarını hafifletebilir
Diyet ve beslenme programlarında destekleyici olarak kullanılabilir
Roma kişnişi otu nasıl kullanılır?
Genellikle yağ ve toz formunda kullanılan roma kişnişi otu, hamur işlerine, çorbalara, salatalara ve mezeler gibi çeşitli yemeklere lezzet katmak için kullanılır.
Günlük olarak tavsiye edilen miktar, tohumları için 1 çay kaşığı, yağı için ise 1 tatlı kaşığıdır.