Boyalık otu nelere iyi geliyor? İşte mucize faydaları...

Boyalık otu, alternatif tıpta çeşitli sağlık sorunları için kullanılan doğal bir bitkidir.

Galium Aparine olarak da bilinen bu bitki, özellikle cilt hastalıklarından guatra, epilepsiden psikolojik rahatsızlıklara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Boyalık otu çayının faydaları arasında ödem atıcı, antioksidan, antimikrobiyal ve ağrı kesici etkiler bulunmaktadır.

Cilt sorunları için kullanıldığında, çay soğutulup pamuk yardımıyla cilde uygulanabilir ve cilt hastalıklarına iyi gelmesi beklenir.

Ayrıca, boyalık otu çayı ağız yaraları ve guatr tedavisinde gargara olarak da kullanılabilir.

Kullanım şekilleri ise oldukça çeşitlidir.

Bitkinin çiçekleri peynir mayalama, yaprakları çiğ veya kavrularak, tohumları ise kavrularak kahve yapımında kullanılabilir.

Çiçeklenmiş gövdeleri sarı boya olarak ve taze bitkinin sıkılan suyu hemoroid tedavisinde kullanılabilir.

Ancak, herhangi bir bitkisel ürünü kullanmadan önce, özellikle alerjik reaksiyonlar açısından, küçük bir bölgede deneme yapılması ve bir sağlık profesyoneline danışılması önemlidir.

Boyalık otu gibi doğal ürünlerin kullanımı, kişinin sağlık durumuna ve varsa diğer kullanılan ilaçlara göre değişebilir ve bazı durumlarda zararlı etkileri olabilir.

Bu nedenle, kullanım öncesinde mutlaka bir sağlık uzmanına başvurulmalıdır.