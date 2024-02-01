Mide üşütmesinden korunmak için en önemli kriter hijyen koşullarının sağlanmasıdır. Mide üşütmesi rahatsızlığı yaşayanlar sindirimi zor süt ve süt ürünleri gibi gıdalardan uzak durulması tavsiye edilir. Peki, mide üşütmesi nedir? Mide üşütmesi neden olur?

MİDE ÜŞÜTMESİ NEDİR?

Mide üşütmesi, viral gastroenterit adı verilen bir bağırsak enfeksiyonu türüdür. Bu enfeksiyon, genellikle norovirüs veya rotavirüs gibi virüsler tarafından neden olur.

Viral gastroenterit genellikle kişinin kontamine su veya yiyeceklerle temas etmesi sonucu bulaşır.

Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan, bebekler veya yaşlı yetişkinler gibi risk altındaki bireylerde bu enfeksiyon daha ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, mide üşütmesinden korunmanın temel yolları arasında hijyen önlemlerini almak, kontamine yiyecek ve suları tüketmemek, ve hastalığa yakalanmış kişilerle temas etmekten kaçınmak bulunur.

Tedavi konusunda, genellikle mide üşütmesi kendiliğinden geçen bir durumdur ve belirtileri hafifse genellikle özel bir tedaviye gerek yoktur. Ancak, sıvı kaybını önlemek ve hidrasyonu sağlamak için su, elektrolit içecekleri veya sulu gıdaların tüketilmesi önemlidir.

MİDE ÜŞÜTMESİ NEDEN OLUR?

İşte mide üşütmesine neden olan bazı yaygın virüsler ve bulaşma yolları:

Norovirüsler: Norovirüsler, kusma ve ishal gibi belirtilere neden olan bir grup virüstür. Enfeksiyon genellikle kontamine su ve yiyecekler yoluyla, enfekte bir kişiyle temas sonucu veya kontamine yüzeylere dokunup sonra ağıza temas etmekle oluşur.

Rotavirüsler: Bu virüs, özellikle çocuklarda ciddi ishal ve kusma neden olabilir. Rotavirüs genellikle enfekte bir kişiyle temas sonucu veya kontamine yiyecek ve suların tüketimiyle bulaşır.

Mide üşütmesine neden olan diğer virüsler arasında adenovirüsler, astrovirüsler ve sapovirüsler bulunabilir.

Güvenli hijyen uygulamaları, kontamine su ve yiyeceklerden kaçınma, elleri sık sık yıkama ve hasta kişilerle teması sınırlama gibi önlemler, viral gastroenteritten korunmada önemlidir.

Hastaların aile içinde ve toplumda hızla yayılmasını önlemek için karantina önlemleri alınması da gerekebilir.