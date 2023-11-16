Midilliye kaçmak isteyen sığınmacılar yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak isteyen 24 kaçak sığınmacı yakalandı.

KAYNAK: İHA
Midilliye kaçmak isteyen sığınmacılar yakalandı

Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup kaçak sığınmacının Midilli Adası’na doğru ilerlediği bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.
KB-40 ve KB-32 isimli Sahil Güvenlik botları kısa sürede sığınmacıları yakalayarak, Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirdi.
Sığınmacılara yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.
24 kaçak sığınmacı hakkında yasal işlemler başlatıldığı öğrenilirken, göçmenlerin daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderileceği bildirildi.

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