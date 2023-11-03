Midtsjö'den Icardi ve Galatasaray itirafları

Pendikspor'un yıldızı Midtsjö'nün TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde;

- "Kendimi daha iyi hissediyorum. Sakatlığım iyi durumda. Bu tarz sakatlıklar olabiliyor. Yakında takımla tam olarak çalışmalara başlayacağım. En kısa zamanda da 3 puan kazanmak istiyoruz"

- "İyi oynadığımızı düşünüyorum ama iyi sonuçlar alamadık. Kaliteli bir ekibimiz, bunu sahada gösterdik ama sonuçların daha iyi olmasını temenni ediyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Puan tablosunda üst sıralara çıkmak istiyoruz bir an önce."

- "Tam çalışma fırsatı bulamadım sakatlığımdan dolayı. Fakat planlı gidiyor. Duruma gayet olumlu bakıyorum şu anda. Sonraki maçların önemi üst düzeyde. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum"

- "Geçtiğimiz yıl Galatasaray'da pek fazla forma şansı bulamadım. Benim için farklı fırsatlar arama döneminin geldiğini düşündüm. O sırada Pendikspor'dan teklif geldi. Benim için iyi bir fırsattı. O yüzden buraya geldim. Galatasaray'da daha fazla süre alabileceğimi düşünüyordum ama bu geçmişte kaldı. Şu anda Pendikspor'a odaklıyım. Daha fazla kendimi göstermek istiyorum. Üst düzey kulüplerde oynadım, bunları da tüm ekibimizle birlikte sahada göstermek istiyoruz"

- "Gol atmak çok iyi bir his. Molde benim rakip takımımdı öncesinde. Benim için ekstra motivasyon oldu. Düdükle, golle birlikte ciddi olarak iyi hissettiğimi söyleyebilirim."

MAURO ICARDI İTİRAFI

- "Mauro Icardi'yle ilgili olumsuz hiçbir şey söyleyemem. Çok profesyonel bir futbolcu. Saha içinde ve saha dışında çok iyi bir insan. Galatasaray için yaptıkları ortada. Bunu herkes biliyor. Ciddi anlamda katkı sağlıyor. Her maçta kendisini gösteriyor. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ayırt etmeden, her maçta gole katkısı var. Dolayısıyla olumsuz bir şey söyleyemem Icardi'yle ilgili."