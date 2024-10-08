Midye kaçakçısı Bulgar'a 524 bin lira ceza

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılmak istenen çuvallar dolusu kum midyesine el konulduğu belirtildi.

BİNLERCE LİRA CEZA KESİLDİ

Kum midyesi kaçakçısı Bulgar, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekiplerinin radarına takıldı. Toz paketlerinin altına gizlenen çuvallar dolusu kum midyesine ve otomobile el konuldu. Yasa dışı yollardan Türkiye'den çıkarılmak istenen 1 ton 210 kilogram canlı akivadese ve yabancı plakalı bir araca el konulduğuna işaret edilen paylaşımda, "Bulgar uyruklu bir kişiye de 524 bin 960 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.