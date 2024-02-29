Midye mantar ceviz ve ...

Fatih Mehmet Köksoy
Midye mantar ceviz ve ...
Güzel olmak her kadının hayalidir. Peki, bunu nasıl başarabilirsiniz? İşte, güzelliğinize katkı sağlayacak besinler…

MİDYE

Saçlarınızın ışıl ışıl olmasını ve tırnaklarınızın daha sağlam uzamasını istiyorsanız, midye yemeyi ihmal etmeyin. Harika saçların, pürüzsüz tırnakların sırrı haftada en az 10 - 12 adet midye yemekten geçiyor.

MANTAR

Kırışıklıkları önleyen mantar, cildinizi canlı tutar ve yaşlanmaya karşı etkili antioksidanlar içerir. Hücreleriniz de bu sayede tazelenir.

CEVİZ

Cildinizi nemli ve elastik tutmak istiyorsanız, ceviz tüketmeyi unutmayın. Cevizde bol miktarda E vitamini vardır.

GİNSENG

Güzel ve genç kalmak istiyorsanız, ginseng besinini tercih edin. Bu bitki, kullananlara enerji verir ve canlılık kazandırır. Ayrıca “doğal doping” olarak da bilinir.

PEYNİR

Özellikle dişler ve kemikler için peynir, kalsiyum kaynağıdır. Günde en az 25 gram peynir yiyerek dişlerinizi sağlıklı tutabilirsiniz.

PİRİNÇ

Her gün pilav veya pirinç çorbası tüketmelisiniz. Bu sayede cildinizin üst katmanı esnek ve genç görünür. Özellikle kahverengi pirinç, bağ dokularının önemli bileşenleri olan silisyum bakımından zengindir.

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