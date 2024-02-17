Mihri Hanım’ın “Otoportre”si Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde

Ülkemizin yetiştirdiği ilk kadın ressamlarımızdan Mihri (Müşfik / Rasim / Açba / Virzi) Hanım’a ait “Otoportre” isimli eser, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’na katıldı. Özel bir koleksiyondan satın alma yoluyla Koleksiyon’a eklenen “Otoportre”nin daha önce hiçbir kamusal alanda sergilenmediği biliniyor. Mihri Hanım’ın malzeme olarak sıklıkla kullandığı karton üzerine pastel boya tekniği ile figüratif üslupta yapılmış olan 140x70 boyutlarındaki eserin, 1909-1912 yılları arasına yapılmış olduğu değerlendiriliyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu “Türk resim tarihinde eşi bulunmaz bir yere sahip olan bir sanatçıyı, “Türk Resmini İzlemek” adını koyduğumuz kalıcı sergimizde ziyaretçisi ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

RHM Müdürü Canan Atlığ ise eser ile ilgili olarak “Büyük boyutta figüratif bir otoportre yaparak kendini resmetmesi ve bunu yaparken ince bir tül ardından saçları ile makyajlı yüzünü göstermesi, bacağını öne atarak o zamanlar için cüretkâr denecek pozu, son derece şık ve dik duruşu ile boynunun açık olması ressamın o dönemki öncü kimliğinin de bir örneği olarak değerlendirilebilir.” yorumunu yaptı.

Mihri Hanım’a ait “Otoportre”, RHM’nin kalıcı sergisi “Türk Resmini İzlemek”teki yerini aldı. RHM, hafta içi pazartesi hariç 10.00-19.00, hafta sonu ise 12.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.