Efsane rock grubu Deep Purple İstanbul'da sahne alacak

Kaynak: DHA
Efsane rock grubu Deep Purple İstanbul'da sahne alacak
Modern hard rock ve heavy metalin öncülerinden olan İngiliz rock grubu Deep Purple, 25 Haziran Salı gecesi İstanbul’da sevenleriyle buluşacak.

Grup, “Smoke On The Water”, “Highway Star”, “Burn”, “Child in Time”, “Soldier of Fortune”, “Hurricane” ve “Perfect Strangers” gibi birçok unutulmaz şarkıya imza atmış ve albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla satmış.

Konser, Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek ve avantajlı dönem biletleri yarın saat 14.00’te satışa çıkacak. 50 yılı aşkın geçmişe sahip olan Deep Purple, 22 albüm ile Rock’n Roll’un en beğenilen, etkili ve başarılı gruplarından biri olarak kabul ediliyor.

Ayrıca, Planet Rock Radyo İstasyonu’nun düzenlediği ankette “Dünyanın En Etkili Grupları” arasında 5. sırada yer alıyor.

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