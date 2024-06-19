Mika Raun ve erkek arkadaşı saldırıya uğradı: "Öldüresiye dövüldüm"

Sosyal medya platformu TikTok üzerinde kısa sürede tanınan ve cinsiyet geçiş sürecini takipçileriyle paylaşarak dikkatleri üzerine çeken Mika Raun, tatil için gittiği Kalkan'da uğradığı saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Raun ve erkek arkadaşının, hiçbir sebep olmaksızın şiddete maruz kaldıklarını ve ağır darbeler aldıklarını belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Raun, yaşadığı bu üzücü olayı da takipçileriyle paylaştı. Olay üzerine Raun'un hayranlarından ve takipçilerinden destek mesajları yağdı.

Ünlü fenomen Mika Raun, uzun süredir gözlerden uzak tuttuğu özel hayatını ilk kez gözler önüne serdi. "Kocam" olarak bahsettiği partneriyle çekilen fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşarak büyük bir sürpriz yaptı. Bu paylaşımın ardından tatil için Akdeniz'in incisi Kalkan'a doğru yola çıktı. Ancak, tatil boyunca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli olarak hayranlarının karşısına çıkan Raun'un son yayınladığı video, takipçileri arasında endişe uyandırdı.