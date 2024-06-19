Mika Raun ve erkek arkadaşı saldırıya uğradı: "Öldüresiye dövüldüm"

Kaynak: Haber Merkezi
Mika Raun ve erkek arkadaşı saldırıya uğradı: "Öldüresiye dövüldüm"

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Can Raun ve erkek arkadaşına yönelik bir saldırı gerçekleştiğini duyurdu.

Sosyal medya platformu TikTok üzerinde kısa sürede tanınan ve cinsiyet geçiş sürecini takipçileriyle paylaşarak dikkatleri üzerine çeken Mika Raun, tatil için gittiği Kalkan'da uğradığı saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Raun ve erkek arkadaşının, hiçbir sebep olmaksızın şiddete maruz kaldıklarını ve ağır darbeler aldıklarını belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Raun, yaşadığı bu üzücü olayı da takipçileriyle paylaştı. Olay üzerine Raun'un hayranlarından ve takipçilerinden destek mesajları yağdı.

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Ünlü fenomen Mika Raun, uzun süredir gözlerden uzak tuttuğu özel hayatını ilk kez gözler önüne serdi. "Kocam" olarak bahsettiği partneriyle çekilen fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşarak büyük bir sürpriz yaptı. Bu paylaşımın ardından tatil için Akdeniz'in incisi Kalkan'a doğru yola çıktı. Ancak, tatil boyunca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli olarak hayranlarının karşısına çıkan Raun'un son yayınladığı video, takipçileri arasında endişe uyandırdı.

Sosyal medya platformlarında etkin bir şekilde yer alan bir influencer, kendisinin ve partnerinin beklenmedik bir saldırıya uğradığını gözyaşları içerisinde bir video ile ifade etti. Influencer Raun, yaşanan bu şiddet olayında, partnerinin annesi ve kız kardeşinin de şahit olduğunu belirtti. Raun, "Öldüresiye dövüldüğünü" aktardı.

Olayın ardından, influencerın polis eşliğinde hastaneye nakledildiği anlara dair kısa ve sesli bir açıklama yaptığı videoyu paylaştığı görüldü. Ancak, bu video kısa süre sonra silindi ve yerini, olayla ilgili daha fazla detay içeren sessiz bir videoya bıraktı.

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