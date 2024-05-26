Mikro granül gübre nedir?

Yaşanan iklim bozukluğu tarım alanlarında aksamaları beraberinde getiriyor. Buna çözüm olarak geliştirilen yeni sistemler ve teknolojik ürünler bu duruma çözüm olabiliyor. Bunlardan biri de mikro granül gübre oluyor.

Mikro granül gübreler, besin elementlerinin bitkilere konsantre ve hassas bir şekilde uygulanmasını sağlama maksadıyla oluşturulmuştur. Genellikle besin elementi dağıtımında yüksek seviyede doğruluk ve tekdüzeliğin gerekli olduğu koşullarda kullanılırlar.

Mikro granül gübrelerdeki granüllerin boyutları genellikle 0,7 ila 1,4 milimetre arasında değişkenlik göstermektedir. Granül ve mikro granül gübreler yapı itibariyle değerlendirildiğinde; 2-4 mm çapındaki granül gübrelerden dekara 25 kg uygulandığında bir dekara en fazla 50.000 adet gübre granülü düşerken, dekara dört kg mikro granül uygulamalarında ise bu rakam 6.500.000 adeti görmektedir.

Mikro granül gübreler başlangıç gübresi olarak tercih edilmektedir. Mikro granüllerin temel maksadı, yüksek suda çözünür fosfor (P2O5) içeriği ile bitkilerin erken dönemdeki fosfor ihtiyacını karşılamak ve yetiştiriciliğin ilk dönemlerinde kök sisteminin en iyi şekilde gelişimine destek sağlamaktadır.

Çimlenen bitkilerde fosforun kök bölgesi yakınında bulunması bitkilerin topraktaki hareketliliği kısıtlı olan bu besin elementine ulaşması için muhakkak şarttır. Gübrenin tohumun etrafına doğru bir halde yerleştirilmesi, mahsulünüzün ihtiyaç duyduğu fosforu doğru zamanda almasını imkan vermektedir. Mikro granül gübrelerde uygulamanın direkt kök bölgesine yapılması sebebiyle gübredeki fosforun kullanım etkinliği en doymuş düzeyde olacaktır.

MİKRO GRANÜL GÜBRENİN KULLANIM ALANI

Bitkinin ilk gelişim döneminde gübrelerden (fosfordan) maksimum fayda almak.

Verim artışları ve mahsul kalitesinin artırılması amacıyla bitkinin metabolizmasının etkinliğinin düzeltilmesi.

Toprak sağlığının iyileşmesine fayda sağlayarak gübre verimliliğini arttırmak.

Gelecekte karşılaşılabilecek su kısıtlarını düşünerek su kullanım verimliliğine imkan sağlamak.

Bitki büyümesini teşvik ederek verim artışına katkıda bulunmak.

MİKRO GRANÜL GÜBRENİN FAYDALARI

İçeriğinde bulunan demir, çinko ve mangan ile bitkilerin erken dönemdeki iz element beslenmesine fayda sağlar.

Bitkilerin erken dönemde fazla ihtiyaç duyduğu besin elementlerini içerdiğinden bitki gelişimine katkı sağlar.

Yüksek oranda suda çözünür fosfor barındırır.