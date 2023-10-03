Mikropları yerle bir ediyor. Kışı turp gibi geçirmek isteyenlere müjde

Kışı turp gibi geçirmek isteyenlere ada çayı müjdesi geldi. Mikropları yerle bir eden ada çayının mucizevi faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mikropları yerle bir ediyor. Kışı turp gibi geçirmek isteyenlere müjde

Editör: Abdullah Keleş

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Adaçayının mikroplara karşı savaşan ve sağlığa pek çok faydası olan bir bitki olduğunun altı çizildi.

Adaçayının kendine has kokusu ve tadı vardır. Bu yüzden az miktarda kullanmanın yeterli olduğu bildirildi.

Adaçayı, taze, kuru veya yağ şeklinde tüketilebilir. Adaçayı, vücuda gerekli olan vitamin ve mineralleri sağlar. Ayrıca antioksidan içerir ve vücuttaki zararlı maddeleri temizler.

Adaçayının kanser riskini azalttığı ve beyin fonksiyonlarını geliştirdiği bilinmektedir.

Bir bardak adaçayının hastalıklardan koruduğu ve kolesterol seviyesini düzenlediği araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Adaçayı, ağız ve diş sağlığı için de önemlidir. Adaçayı ile gargara yapmak, diş çürüklerini ve boğaz enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olur.

Adaçayının şeker hastalığına karşı da etkili olduğu gösterilmiştir. Adaçayı yaprağı özü, diyabet ilaçlarına benzer sonuçlar vermektedir. Fakat adaçayını fazla tüketmemek gerekir.

Günde 3-4 fincandan fazla içmemek önerilir.

Hamile kadınların da adaçayından uzak durması gerekmektedir. Çünkü adaçayı, düşük riskini artırabilir.

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ADA ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Eski zamanlardan bu yana ada çayı içmenin faydaları insanlar tarafından bilinmektedir. Ancak çoğu zaman ada çayı hazırlanırken bazı yanlışlar yapılmaktadır. Bu yanlışların başında ada çayını kaynatmak gelir.

Ada çayı kaynatıldığı zaman içeriğinde bulunan toksin maddeler açığa çıkar ve bu durum sağlık açısından faydadan çok zarar getirir.

Ada çayının faydaların tam olarak yararlanabilmek için ada çayının nasıl demlendiğini bilmek gerekir.

Ada çayı demlemenin en doğru yolu, kaynamış olan bir bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar ada çayı koymaktır.

Bardağa koyulan ada çayı, 4-5 dakika bekledikten sonra çıkarılır ve içmeye hazır hale gelir.

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