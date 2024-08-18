Milan katliamının acısı 37 yıldır dinmiyor

Kaynak: AA
Milan katliamının acısı 37 yıldır dinmiyor

Siirt'in Eruh ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından 37 yıl önce gerçekleştirilen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği Milan katliamının acısı hala dinmedi.

18 Ağustos 1987'de PKK'lı teröristler, Kılıçkaya köyünün Milan mezrasında, aralarında 3 günlük Bahar Narin ve 6 günlük Zeynep Beştaş'ın da bulunduğu 16'sı çocuk, 5'i kadın 27 kişiyi katletti.

Katliamda hayatını kaybedenlerin acısı, geçen yıllara rağmen ilk günkü gibi canlı. Zeynep Beştaş da dahil olmak üzere 9 yakınını kaybeden Nevzat Beştaş yaptığı açıklamada, yüreklerindeki acının hâlâ taze olduğunu belirtti. Olayın yaşandığı gece iş nedeniyle Siirt’te olduğunu söyleyen Beştaş, sabah katliamı duyduktan sonra köye gittiğini anlattı.

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Beştaş, "Olayda amcamın oğlu Reşit Beştaş'ın eşi, annesi ve 7 çocuğu öldürülmüştü. Aralarında 6 günlük Zeynep de vardı. O günkü acıyı hâlâ aynı şekilde yaşıyoruz. Acı olan şeyler unutulmaz. Olaydan sonra herkes mezrayı terk etti; kimisi Siirt'e, kimisi İstanbul'a göç etti. Şu ana kadar geri dönmedik, sadece birkaç aile kaldı." dedi.

Mezrada yaşayan Mehmet Nasih Talu ise saldırının yapıldığı gün mezrada olduğunu ve olayı dün gibi hatırladığını ifade etti. 2002 yılında mezraya geri dönen Talu, "Unutamıyoruz. Çocuklar da unutmuyor. Bu kadar zor bir şey," diye konuştu. Talu'nun oğlu İkram Talu da terör saldırısı sırasında 7-8 yaşlarında olduğunu belirterek, "Hâlâ katliamı unutamıyoruz." dedi.

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