Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde bonservisini aldığı ve bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde golsüz biten Viktoria Plzen deplasmanında da performansıyla göz doldurmayı başardı. Başarılı savunmacıyı Juventus'un radarına aldığı ve talip olduğu iddia edilmişti. Skriniar da bu gelişme sonrası kararını verdi.

MILAN SKRINIAR'DAN JUVENTUS'A RET!

Fenerbahçe Yönetimi'nin, tecrübeli savunmacıyıa kesinlikle satmak istemediği biliniyor. Fenerbahçe Kulübü'nde mutlu olan Skriniar'ın da gelen ilgiden memnun olduğu, fakat kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeyi planladığını ilettiği kaydedildi.