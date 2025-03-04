Milan'da Leao ve Theo'nun geleceği belirsiz

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Gazzetta dello Sport'un haberine göre, AC Milan yıldızları Rafael Leao ve Theo Hernandez, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun, Lecce karşılaşmasında her iki oyuncuyu da yedek kulübesine almayı düşündüğü iddia ediliyor.

Üç yıl önce Milan’ın kazandığı Serie A şampiyonluğunda kritik rol oynayan bu ikili, son dönemde ise hem form düşüklüğü hem de eleştirilerle karşı karşıya. Leao, son beş Serie A maçında iki gol ve iki asist yapmış olsa da, performansı tutarsızdı. Hemen her maçta ya ilk yarıda oyundan alındı ya da ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Bir diğer Milan yıldızı, Fransız sol bek Theo Hernandez, Feyenoord’a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında aldığı iki gereksiz sarı kart sonrası oyundan atılmasıyla büyük bir hayal kırıklığına uğradı. O günden sonra, zaten zorlu geçen sezonunda kendisini toparlayamadı.

CONCEİÇAO’NUN ZORUNLU KARARI

Gazzetta dello Sport’a göre, teknik direktör Conceiçao, Lecce maçında her iki oyuncuyu da yedek bırakmayı düşünüyor. Bu durum, Milan’ın daha istikrarlı bir takım oluşturma stratejisinin parçası olarak görülüyor. Teknik direktör, oyuncularını form durumlarına göre değerlendiriyor ve geçmişteki ünlerine bakmaksızın formu ön planda tutma kararı aldı.

Gazete, Milan’ın Theo Hernandez’in sözleşmesini uzatmayacağını ve oyuncusunu yaz transfer döneminde satışa çıkaracağını belirtti. Hernandez’in sözleşmesi Haziran 2026’da sona eriyor ve Milan, gelecek yaz bir teklif almazsa, oyuncusunu bedelsiz kaybetmek istemiyor.

LEAO’NUN GELECEĞİ VE OLASI TRANSFER TEKLİFLERİ

Leao’nun durumu da oldukça belirsiz. Şu ana kadar somut bir teklif almasa da, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr’ın ilgisi olduğu iddia ediliyor. Ancak bu tekliflerin somutlaşmamış olması, Leao’nun ayrılığına dair belirsizlik yaratıyor. Hem oyuncu hem de kulüp, yaz transfer dönemi öncesinde ne olacağına dair emin olamıyor.

LEAO VE HERNANDEZ İÇİN TRANSFER SEZONU YAKLAŞIYOR

Milan’daki her iki oyuncunun geleceği, yaz transfer döneminde netlik kazanabilir. Leao ve Hernandez’in takımdan ayrılması, Milan için büyük bir değişimin başlangıcı olabilir. İki oyuncunun da takımda uzun süreli katkıları olmuştu ancak bu sezonki performansları, kulübün gelecekteki planlarını gözden geçirmesine neden oldu. Milano kulübü, kadroda yapacağı değişikliklerle yeni bir yapılanmaya gidebilir.