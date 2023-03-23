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Milan'dan devlerin takibinde olan Leao için flaş karar

Serie A'nın köklü kulübü Milan, Portekizli genç yıldız oyuncusu Leao ile sözleşme görüşmelerine devam ediyor.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 09:02
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Milan'dan flaş Leao kararı

Milan'dan devlerin takibinde olan Leao için flaş karar
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23 yaşındaki Portekizli yıldız Rafael Leao ile Milan arasındaki belirsizlik devam ediyor. Sözleşme görüşmeleri sürerken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Milan yeni kontrat için oyuncusuyla anlaşamadığı takdirde yollar ayrılacak.

Ayrıca yine haberde yer alan bilgiye göre; yıldız kanat oyuncusuna 6 milyon Euro teklif edildiği ancak Leao'nun 7.5 milyon Euro yıllık ücret artı imza parası beklediği aktarıldı.

Oyuncunun Milan ile olan sözleşmesi 2024 yazında sona erecek. Dolayısıyla Milan, Leao'yu bedelsiz bırakmak istemiyor. Bu durumda dev takımların teklifleri değerlendirmeye alınacak.

PERFORMANSI
Leao, Milan formasıyla çıktığı 150 maçta 36 gol ve 31 asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon ise çıktığı 35 maçta 9 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu.

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