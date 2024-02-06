Milas-Bodrum Karayolu'nda buzlanma kaza getirdi

Muğla Milas-Bodrum karayolunda kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yolda oluşan buzlanma sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Buzlanma sebebiyle 2 otomobilin çarpıştığı ifade edilirken, çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan araçlardan biri refüje savruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.