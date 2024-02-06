Milas-Bodrum Karayolu'nda buzlanma kaza getirdi

Kaynak: İHA
Milas-Bodrum Karayolu'nda buzlanma kaza getirdi
Muğla'da Milas-Bodrum karayolunda, buzlanma sebebiyle meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Muğla Milas-Bodrum karayolunda kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolda oluşan buzlanma sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Buzlanma sebebiyle 2 otomobilin çarpıştığı ifade edilirken, çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan araçlardan biri refüje savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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