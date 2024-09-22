Milas plajlarında Eylül yoğunluğu

Kaynak: İHA
Milas plajlarında Eylül yoğunluğu

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Ören Halk Plajı'nda Eylül ayı yoğunluğu yaşanırken, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardı.

Önemli turizm merkezleriyle bir çok vatandaşın tercihleri arasında yer alan Muğla'da yazdan kalma günler yaşanırken, Eylül ayında havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar plajları doldurmaya devam ediyor.

aw292778-02.jpg Bu çerçevede Milas ilçesinde bulunan Ören Halk Plajı'nda da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Sıcak havaların yaşandığı son günlerde hafta sonunu plaja gelerek değerlendiren vatandaşlar, denizin tadını çıkardı. Şezlongların yanı sıra plajın birçok noktasının dolu olduğu Ören Halk Plajı'nda özellikle çocukların eğlendiği görülürken, vatandaşlar da güneşli havanın tadını çıkardı.

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