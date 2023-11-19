Milas’ta LPG’li araç yangını panikletti

Olay, Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan LPG'li 48 KE 017 plakalı otomobil sürücüsü aracından yoğun benzin kokusu geldiğini fark etti. Otomobili durdurarak aracı kontrol eden sürücü, motor kısmından alevlerin yükseldiğini fark etti.

Kaputun açılması ile alevler araca yayılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin etkin çalışmaları ile alevler kontrol altına alındı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

