Milas'ta servis minibüsleri çarpıştı: 29 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesi Beçin Mahallesi'nde sabah erken saatlerde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan servis minibüsü, yol üzerinde 'U' dönüşü yapan bir diğer servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüslerinden biri devrilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 29 kişi yaralanırken, yaralılar ilk müdahale sonrası hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Milas'taki kaza bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde yolda ilerleyen servis minibüsünün U dönüşü yapan başka bir servis minibüsüne çarpması ve minibüsün devrilmesi yer alıyor.