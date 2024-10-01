Milas’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Milas’ta trafik kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Milas-Söke karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak karşı şeride geçerken, olayda araç şoförü yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, Milas-Söke karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak karşı şeride geçerken, olayda sürücü yaralandı.

Olay yerinden aktarılan bilgilere göre, Milas yönüne seyir halinde olan F.S. yönetimindeki otomobil, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride devrilerek metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü F.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor.

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