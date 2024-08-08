Milas'taki yangın ilerliyor: Bir mahalle boşaltıldı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sekköy'de öğleden sonra çıkan yangın, zeytinliklerden ormanlık alana sıçrayarak geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Vali İdris Akbıyık, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını, ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle Çakıralan köyüne doğru ilerlediğini belirtti.

Yangına, Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçak ve helikopterlerle havadan müdahale edilirken, karadan da arazözler, dozerler ve su tankerleriyle söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Gece görüşlü helikopterlerin de devreye girdiği yangında, 350 kişilik Çakıralan köyü tahliye edildi. Yangınla mücadelede, Jandarma, Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ ve İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ile yerel madencilerin iş makineleri de destek veriyor.

Kızılay ve AFAD ekipleri de bölgede hazır bulunuyor. Yangının çıkış sebebi olarak elektrik tellerinin etkili olabileceği üzerinde duruluyor, ancak kesin neden henüz belirlenemedi. Yangın nedeniyle bir ahırın zarar gördüğü ve mezarlığa kadar ulaştığı, ancak köyün çevresinin iş makineleriyle koruma altına alındığı ifade edildi. Yetkililer, köye ulaşmadan yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLARA TERMİK SANTRALLAR MİSAFİR EDECEK

Vali Akbıyık, Çakıralan Mahallesi'ndeki vatandaşların tahliyesi ve barınma durumları hakkında bilgi verdi. Açıklamasında, "Tahliye işlemleri tamamlanan vatandaşlarımız, çevre köylerdeki akrabalarına yerleştirildi veya bölgedeki Termik Santrallerimizde konaklama imkanı buldu. Köyde yardım çalışmalarında bulunan yaklaşık 40 genç dışında herkes tahliye edildi" ifadelerini kullandı.