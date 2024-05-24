Millet bahçesi projeleri durduruldu. 5 ayda 213,8 milyon lira harcanmış

Düzenleme: Kaynak: BirGün
Millet bahçesi projeleri durduruldu. 5 ayda 213,8 milyon lira harcanmış

Ülkenin birçok noktasında yapımına devam edilen millet bahçesi projeleri, “tasarruf” gerekçesiyle durduruldu. Millet bahçeleri için, yalnızca Ocak-Mayıs ayları arasında 213,8 milyon TL harcandığı belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 seçimlerinden önce verdiği vaatlerden biri olan millet bahçelerinin de bir israf kalemine dönüştüğünü kanıtlar nitelikte bir adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yatıp yuvarlanırsınız” ifadeleriyle vaat ettiği Millet Bahçelerinin kapsadığı alan, 2024 yılı itibarıyla 74 milyon metrekareye ulaştı.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in aktardığına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nden millet bahçeleri de payını aldı. Ülkenin birçok noktasında yapımı devam eden Millet Bahçesi projeleri, “tasarruf” gerekçesiyle durduruldu.

TOKİ’nin, ilerleme oranı yüzde 75’in altında kalan millet bahçeleri için “Çalışmaları durdurun” talimatı verdiği belirtildi.

ahl0008.jpgOCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 213,8 MİLYON TL

Alınan tasarruf kararının ardından gözler, Ocak-Mayıs 2024 döneminde millet bahçeleri için harcanan paraya çevrildi. İhale kayıtlarından elde edilen bilgilere göre, Ocak- Mayıs döneminde millet bahçeleri için yapılan 11 ihale kapsamında 213 milyon 864 bin 308 TL’lik harcama yapıldı. Söz konusu ihalelerin 6’sı pazarlık, 3’ü ise açık ihale yöntemiyle gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde millet bahçeleri için yapılan bazı harcamalar şu şekilde:

Aydos Millet Bahçesi İçin Gerekli Olan Bitki Alımı İşi: 1 milyon 943 bin 600 TL

Edirne İli Merkez İlçesi Bülbüladası, Karaağaç-2 ve Karaağaç-3 Mahalleri (Meriç Nehri) Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi: 186 milyon 600 bin TL

Beykoz Millet Bahçesi’ne Mobilya ve Mutfak Malzemesi Alımı: 15 milyon 785 bin 500 TL

Eyyübiye Millet Bahçesinin Çim Ekiminde Kullanılmak Üzere Hayvan Gübresi İle Torf Alım İşi: 1 milyon 976 bin TL

bld-3-29575e3c2451fdcac10ae0552a23.jpgKarabük’te yapımları süren Karabük Millet Bahçesi ve Safranbolu Millet Bahçesi projelerinin de durdurulduğunu ifade eden CHP Milletvekili Cevdet Akay, millet bahçelerine yönelik harcamalar hakkında, “Toplam 194 milyon 713 bin TL’ye ihale edilen Karabük Millet Bahçesi projesi ile 92 milyon 423 bin TL’ye ihale edilen Safranbolu Millet Bahçesi projesi, TOKİ tarafından yüklenici firmalara gönderilen yazılarla durduruldu.” ifadelerini kaydetti.

“Yandaşların cebini doldurmak için yeni bir alan yaratan iktidar, bu yolla milletimizin alın terini mütaehhitlerine aktardı. İktidar, diğer projelerinde olduğu gibi Millet Bahçesi projesinde de büyük bir enkaz yaratarak vatandaşın parasını çarçur etti.” ifadelerini kullanan Akay, iktidarın yarım bıraktığı projelerin milletin alnının teri olduğunu belirtti ve milletin alın terinin heba olmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

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