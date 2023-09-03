Evet, “millet iradesinin üstünde bir irade yoktur.” Evet, “milletin iradesi sorgulanmaz, yargılanmaz.”

Milletin iradesinin sağlıklı ve düzgün bir şekilde sandığa yansıdığından emin iseniz bütün bunlar doğrudur.

“Milletin kararının üstünde bir karar yoktur. Sandıktan çıkan sonuç üzerinden milletle tartışılmaz.”

Demokrasilerde bu sözlerin aksini düşünmek mümkün mü? Millet iradesinin üstünde bir irade elbette olamaz; milletle elbette tartışılmaz.

Peki, bakanlar ve bakanların başındaki kişi devlet görevlerini bırakmadan, devletin imkânlarını alabildiğine kullanarak seçim sonuçlarını etkiliyorlarsa bu, millet iradesi sayılabilir mi?

Devlet imkânlarının kullanıldığını siz de kaç defa eleştirdiniz. Buna rağmen sandıktan çıkan sonucun sağlıklı olduğunu söyleyebilir misiniz?

Birileri yarışa on adım önden başlıyorsa sandıktan çıkan sonuç milletin iradesi sayılabilir mi? Böyle bir yarış demokratik kabul edilebilir mi? Ve böyle bir yarıştaki sonuçlar sindirilebilir mi?

Her şeyden önce milletin iradesi için duruma karşı çıkmanız gerekir. Çünkü devlet imkânları kullanılarak milletin gerçek iradesinin sandığa yansımasına engel olunmuştur. Millet iradesinin davasını güdüyorsanız eğer, bu duruma sonuna kadar karşı çıkmanız gerekir. Millet iradesi namına sesinizi yükseltmeniz, bunu asla kabul edilemeyecek bir dava hâline getirmeniz, sürekli olarak bunu gündemde tutmanız gerekir.

Evet, “sandıktan çıkan sonuç üzerinden milletle tartışılmaz.” Siz bu sonucun sağlıklı olduğunu mu kabul ediyorsunuz? Böyle kabul ediyorsanız niçin bakanların görevlerinden istifa etmeleri gerektiğini söyleyerek eleştirilerde bulundunuz?

Niçin birilerinin yarışa on adım önden başlamasına razı oldunuz? Seçim kaybeden bütün partilere soruyorum, niçin böyle bir yarışa razı oldunuz? Ve şimdi de koyunlar gibi boynunuzu büküp “milletle tartışılmaz” diyorsunuz. Böyle davrandığınız sürece boynunuzu koyunlar gibi bükmeye devam edeceksiniz.

Normal nüfus artışına göre çok fazla olduğu iddia edilen seçmen sayısından, medyada dile getirilen seçim hilelerinden hiç bahsetmiyorum. Böyle şeyler varsa onları araştırıp kamuoyunu aydınlatmak da size düşer.

“Âdil seçim” davası güdülmeden millet iradesinden bahsetmek doğru değildir. Âdil olmayan bir seçimde millet iradesinden söz edilemez.