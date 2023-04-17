Millet İttifakı temsilcileri Hatay'da seçim güvenliği için bir araya geldi

Millet İttifakı temsilcileri, deprem bölgesi Hatay'da seçim güvenliği için çalışmalara başladı. HBB Başkanı Lütfü Savaş, konuya ilişkin "Bilin ki bu seçim ya demokrasi ya totaliter rejim seçimi olacak" dedi.

Millet İttifakı temsilcileri Hatay'da seçim güvenliği için bir araya geldi

Hatay’da Millet İttifakı partilerinin il ve ilçe yöneticileri, seçim günü alınması gereken önlemler ve sahadaki izlenimlerini aktardı.

27. Dönem CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ve yeniden aday gösterilen Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ile milletvekili adayları Nermin Yıldırım Kara, Servet Mullaoğlu, Necmettin Çalışkan, Hikmet Hatunoğlu, Gökhan Özer, Bekir Atahan ve Tamer Apiş toplantıya katıldı.

Toplantıda söz alan partilerin il ve ilçe başkanları, seçim öncesi yaptıkları hazırlıklardan söz ederken, özellikle seçim günü sandık başında görev alacak müşahit listeleri üzerinde titizlikle çalışılması gerektiğini belirtti.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN YERİNE OY KULLANDIRMA ENDİŞESİ

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan Suriyelilerin, Türkiye’de sık kullanılan isimler ile T.C. nüfus cüzdanı aldıklarını kaydeden parti sözcüleri, depremde hayatını kaybeden insanların adları ile oy kullanılabileceğine dair vatandaşların ilettiği endişeleri de dile getirdiler.

Şehir dışındaki seçmenlerin, seçim günü Hatay’a geliş ve gidiş süreçlerinin organizasyonuna ilişkin görüşlerini anlatan Millet İttifakı temsilcileri, geçici olarak başka illere gidenlerin seçim günü Hatay'a getirilmesi için tüm illerdeki yöneticilerin görev alması gerektiğine dikkat çekti.

Toplantıda Başkan Savaş, şunları söyledi:

“Bugün bir kader seçiminin öncesinde toplantıdayız. Bu kader seçimine giderken, neyi, nerede, nasıl yapacağımızı çok iyi bilmemiz lazım. Birçok arkadaşımız nasıl yöneteceklerini anlattı. Burada siyasette çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Biz Hatay ve 10 tane ilde çok nazik bir ortamda seçime giriyoruz. Bizim kimseye kırgınlığımız yok, biz Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanıyız, Millet İttifakı'nın mensubuyuz. Şunu da ifade etmek isterim ki, tüm arkadaşlarımızın geçmişten ders alması lazım. Deprem Türkiye'de en çok bizi vurdu, tüm arkadaşlarımızın sahada olması lazım. Bilin ki bu seçim ya demokrasi ya totaliter rejim seçimi olacak. Bu seçim hepimiz için çocuklarımız, torunlarımız için en önemli seçim.”

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