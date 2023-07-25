Milletin meclisinde milletin aklıyla alay ettiler: Türkiye vergi yükü en düşük ülke



TBMM Genel Kurulu, muhalefetin çağrısıyla vergi artışları ve zamlar gündemiyle olağanüstü toplandı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, “Türkiye, OECD ülkeleri içinde vergi yükü en düşük ülkelerden biridir. Dolaylı ve dolaysız vergilerin bu kompozisyon içindeki oransal ağırlığı ise siyasi tercihe ve ülkelerin ihtiyaçlarına göre değişkenlik göstermektedir. AK Parti olarak vergi yükünü ve kompozisyonunu önümüzdeki dönemde, mali disiplinden asla taviz vermeden, milletimizin menfaati ve ekonomik hedeflerimiz doğrultusunda belirleyeceğiz” dedi.

CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti 18 Temmuz’da; KDV ve ÖTV oranlarının iktidar tarafından yükseltilmesi ve temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla, TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanarak genel görüşme açılmasına ilişkin önerge vermişti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefetin önergesi üzerine, 19 Temmuz’da; TBMM Genel Kurulu’nu toplantıya çağırmıştı.

TBMM Genel Kurulu bugün, saat 15.00’te toplandı. Genel Kurul’da önce, elektronik sistem üzerinden yoklama yapıldı. AKP milletvekillerinin, Genel Kurul salonuna girmedikleri görüldü. Elektronik sistem üzerinden yoklama yapıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, toplantı yeter sayısının sağlandığını okudu. AKP milletvekilleri daha sonra TBMM Genel Kurul salonuna girdi.

AKP Grup Başkanı, Sivas Milletvekili Abdullah Güler, özetle şunları söyledi:

“BİZ TATİLDE DEĞİLİZ

Özgür Bey çok heyecanlı. Zannedersiniz ki sürekli çalışmayı arzu eden… 27. Yasa Dönemi’nde 310 tane kanun çıkarmışız, bunların hepsinde karar yeter sayısı istememiş, yoklama yeter sayısı istememiş, Meclis sürekli çalışsın demiş; bir şekilde yoklama yeter sayısı olmadığı için kapanması zaruret arz ettiği için kapanmış. Yoklama yeter sayısını kim istemiş? Niye girmediniz? Yoklama yeter sayısını isteyenler, yoklamaya girmiyor. Size rağmen, 27. Yasama Dönemi’nde 310 tane uluslararası sözleşmeler dahil, kanuni düzenleme hayata geçirdik, Cumhur İttifakı ile beraber. Meclis İçtüzüğü der ki, 1 Temmuz’dan itibaren Meclis tatile girer. Bu tarih itibarıyla, AK Parti Grubu bir önerge vermiş, Meclis çalışmaya devam etsin diye değil mi? Siz çalışmak istiyordunuz değil mi? Reddettiniz değil mi? CHP diyor ki, hayır. Niye acaba? Seçimlerin bittiği günün ertesi günün AK Parti’de, seçim çalışmaları başlar. Biz tatilde değiliz. Arkadaşlarımız şu anda seçim bölgelerinde çalışmalar yapıyor, milletimizi dinliyorlar.

"HER ZAMAN ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Çalışkan, işinin ve gündeminin hâkimi bir Meclis vardır. Lütfen arkadaşlarımızı tatildeymiş gibi itham etmeyin. Kendisi tatilde olabilir. Depremde, yangın ve sel felaketi olmuş; tatile nasıl gidilebilir. Kar yolları kapatmış, tatile nasıl gidilebilir?.. Depremi yaşayan bütün illerimizin tüm milletvekilleri şu an orada. Bizim tatil diye bir derdimiz yok. Aziz milletimizin hizmetinde her zaman çalışmaya hazırız…

"VERGİ DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASI ZARURET"

Vergi; gelir dağılımından, mal ve hizmetlerin fiyatlarını belirlemeye kadar pek çok alanda etkili bir maliye politikası aracıdır. Birçok ülkede vergiler ülke şartlarına göre çeşitlilik göstermektedir. Deprem, ülkemizin ekonomisine ve kamu maliyesine ciddi bir yük meydana getirmiştir. Depremin oluşturduğu mali etkilerin bir kısmını telafi edebilmek adına, vergi düzenlemelerinin yapılması zaruret oluşturmuştur.

"TÜRKİYE VERGİ YÜKÜ, EN DÜŞÜK ÜLKE"

Türkiye, OECD ülkeleri içinde vergi yükü en düşük ülkelerden biridir. Dolaylı ve dolaysız vergilerin bu kompozisyon içindeki oransal ağırlığı ise siyasi tercihe ve ülkelerin ihtiyaçlarına göre değişkenlik göstermektedir. AK Parti olarak vergi yükünü ve kompozisyonunu önümüzdeki dönemde, mali disiplinden asla taviz vermeden, milletimizin menfaati ve ekonomik hedeflerimiz doğrultusunda belirleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkemizi hedefleri ile buluşturma mücadelemizi hız kesmeden sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz.”