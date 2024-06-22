Milletler Ligi'nde finalin adı belli oldu

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Milletler Ligi'nde finalin adı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın çeyrek finalde elendiği Milletler Ligi organizasyonunda finalistler belli oldu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde bugün yarı final maçları oynandı.

Günün ilk karşılaşması İtalya ile A Milli Takımımız'ı eleyen Polonya karşı karşıya geldi.

İtalya üstün bir oyunun ardından Polonya'yı 3-0 yenerek finale çıktı.

Günün ikinci mücadelesi ise Brezilya ile Japonya arasındaydı. Japonya Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Brezilya'yı 3-2 yendi ve finale yükseldi.

Japonya, finalde yarın saat 16.30'da İtalya'yla şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

Brezilya ise Polonya'yla saat 13.00'te üçüncülük maçı oynayacak.

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