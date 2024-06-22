Milletler Ligi'nde finalin adı belli oldu

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde bugün yarı final maçları oynandı.

Günün ilk karşılaşması İtalya ile A Milli Takımımız'ı eleyen Polonya karşı karşıya geldi.

İtalya üstün bir oyunun ardından Polonya'yı 3-0 yenerek finale çıktı.

Günün ikinci mücadelesi ise Brezilya ile Japonya arasındaydı. Japonya Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Brezilya'yı 3-2 yendi ve finale yükseldi.

Japonya, finalde yarın saat 16.30'da İtalya'yla şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

Brezilya ise Polonya'yla saat 13.00'te üçüncülük maçı oynayacak.

