Milletler Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın da mücadele ettiği FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk çeyrek final maçları tamamlandı.

Tayland'da devam eden organizasyonun ilk karşılaşmasında Japonya, Çin'i 3-0 yendi. Başkent Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final maçında Çin'i 25-21, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenen Japonya yarı finale ilk yükselen ekip oldu.

Günün ikinci çeyrek final maçında ise Brezilya, Tayland'a 25-21, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 üstünlük sağlayarak yarı final müsabakasında Japonya'nın rakibi olmayı başardı.

Japonya-Brezilya yarı final maçı, 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

A Milli Takımımız çeyrek finalde yarın Polonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 16.30'da başlayacak. Diğer yarı final kapışması ise saat 13.00'te İtalya ile ABD arasında.