Milli Takım 3-0 kazandı yarı finale çıktı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Milli Takım 3-0 kazandı yarı finale çıktı

18 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen şampiyonadaki üçüncü maçında Karadağ'ı 3-0 yendi.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da devam eden Balkan Şampiyonası’nda mücadele eden 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımımız, göz alıcı bir performans sergileyerek yarı finale adını yazdırdı.

u18w-bvamontenegro-vs-turkiye.jpg

Şampiyonanın üçüncü karşılaşmasında Karadağ’ı set vermeden 3-0 mağlup eden millilerimiz, B Grubu’nda oynadığı tüm maçları kazanarak lider olarak çıktı.

u18w-bvamontenegro-vs-turkiye-10.jpg

Karşılaşmanın detaylarına göre, milli takımımız Karadağ’ı ilk sette 25-11, ikinci sette 25-8 ve üçüncü sette 25-13’lük skorlarla geçti. Bu sonuçla grup aşamasını mükemmel bir skorla tamamlayan genç voleybolcularımız, yarı final heyecanı için geri sayıma başladı.

u18w-bvamontenegro-vs-turkiye-57.jpg

Ay-Yıldızlı ekibimiz yarı final mücadelesinde, A Grubu’nda ikinci sırayı elde eden takımla yarın TSİ 21.00’de karşı karşıya gelecek.

İlgili Haberler
Jose Mourinho gelir gelmez uygulamaya koydu. O kurallar can yakacak
Milletler Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu
Milletler Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu
Son Haberler
Motosiklet kazası sonucu kaybolmuştu. Kayıp gencin cansız bedeni sulama kanalında bulundu Gündem
Motosiklet kazası sonucu kaybolmuştu. Kayıp gencin cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Tavuk hırsızlığından gözaltına alındı Yerel Haberler
Tavuk hırsızlığından gözaltına alındı
Çanakkale’de yeni orman yangını. İki köy boşaltıldı Gündem
Çanakkale’de yeni orman yangını. İki köy boşaltıldı
Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Yerel Haberler
Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Burhaniye'deki tarihi meşe ağaçları koruma altına alındı Yerel Haberler
Burhaniye'deki tarihi meşe ağaçları koruma altına alındı
Ağrı Dağı eteklerinde fırtına sonrası toz bulutu oluştu Gündem
Ağrı Dağı eteklerinde fırtına sonrası toz bulutu oluştu