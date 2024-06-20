Milli Takım 3-0 kazandı yarı finale çıktı

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da devam eden Balkan Şampiyonası’nda mücadele eden 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımımız, göz alıcı bir performans sergileyerek yarı finale adını yazdırdı.

Şampiyonanın üçüncü karşılaşmasında Karadağ’ı set vermeden 3-0 mağlup eden millilerimiz, B Grubu’nda oynadığı tüm maçları kazanarak lider olarak çıktı.

Karşılaşmanın detaylarına göre, milli takımımız Karadağ’ı ilk sette 25-11, ikinci sette 25-8 ve üçüncü sette 25-13’lük skorlarla geçti. Bu sonuçla grup aşamasını mükemmel bir skorla tamamlayan genç voleybolcularımız, yarı final heyecanı için geri sayıma başladı.

Ay-Yıldızlı ekibimiz yarı final mücadelesinde, A Grubu’nda ikinci sırayı elde eden takımla yarın TSİ 21.00’de karşı karşıya gelecek.