Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA
Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşması'nda değişiklik yapılmasına ilişkin milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Kuruluş Anlaşması'nda yapılacak değişiklikleri onayladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 28 Temmuz 2024 tarihli kanun ile, Bankanın faaliyet alanının coğrafi kapsamının Sahra Altı Afrika ve Irak'a doğru kademeli olarak genişletilmesine yönelik Guvernörler Kurulu Kararları onaylandı.

Bu düzenleme, kuruluş anlaşmasının 1. maddesinde yer alıyor ve Bankanın uluslararası kalkınma projelerine daha etkin bir şekilde katkıda bulunmasını hedefliyor. Değişiklik, Bankanın bölgedeki ekonomik büyüme ve kalkınma çabalarına destek vermesini amaçlıyor.

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