Milletvekili savcı ile evlendi: Nikah Ankara’da kıyıldı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Milletvekili savcı ile evlendi: Nikah Ankara’da kıyıldı!

Avusturya Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur ile Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ, Gölbaşı’nda dünyaevine girdi.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleşen nikah törenine, yargı mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Törende Akdağ ve Bozatemur çiftinin sevinci alkışlarla karşılandı. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, konuşmasında, iki önemli görevdeki ismin evliliğinin Türkiye ve Avusturya’daki Türk toplumu için anlam taşıdığını belirtti.

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Erdal Akdağ ve Aslıhan Bozatemur çifti, hayatlarının en özel gününü sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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