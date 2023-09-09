Milletvekili seçilemedi, mesleğine geri dönüyor

TİP eski Milletvekili Barış Atay, ara verdiği oyunculuk ve yönetmenlik kariyerine geri dönüş sinyali verdi.

Milletvekili seçilemedi, mesleğine geri dönüyor

Bir dönem Türkiye İşçi Partisi'nde milletvekili olarak yer alan Barış Atay, ara verdiği oyunculuk ve yönetmenlik kariyerine geri dönüş sinyali verdi.

Sosyal medya hesabından kendi yazdığı “İntihar Şovu” adlı tiyatro oyununun senaryo görselini paylaştı.

“Çok az kaldı. Bilerek, bilmeyerek kelimelerin dökülmesine yardımcı olan herkese, her şeye selam olsun” notunu düşen Atay’ın bu paylaşımı merak uyandırdı.

Geçen dönem TİP Hatay Milletvekili olan Barış Atay, bu yıl Meclis'e girememişti.

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BARIŞ ATAY KİMDİR

22 Eylül 1981 tarihinde Almanya'da doğan Mengüllüoğlu, aslen Arap kökenlidir. 1999 yılına kadar Hatay'ın Mengüllü köyünde yaşadı.

Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümünde lisans eğitimi almaya başladı ancak tiyatroya olan düşkünlüğünden dolayı öğreniminin son yılında okulu bıraktı. İstanbul'a gitti, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitede lisans eğitimine başladı ve mezun oldu.

2011 yılında Kadir Has Üniversitesinde sinema ve televizyon alanında yüksek lisansa başladı.

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Mengüllüoğlu, Hacı ve Şöhret adlı dizilerde oynadı. Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı "Saffet" karakteriyle dikkat çekti.

Sonrasında Hayat Devam Ediyor ve Şubat dizilerinde rol aldı. Ayrıca Kabuk ve Zincirbozan, Güzel Günler Göreceğiz, Köpek, Eksik, Damat Koğuşu adlı filmlerde de rol aldı. Eksik ve Aden filmlerini yönetti.

22 Kasım 2013 tarihinde Redhack soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı, üç gün sonra serbest bırakıldı.

2018 Türkiye genel seçimleri için Halkların Demokratik Partisinden milletvekili adayı oldu.

Haziran 2018 seçim sonuçlarına göre Hatay milletvekili seçildi.

11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisine geçti.

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