Milletvekili, yangınlarla ilgili sabotaj ihtimalinin soruşturulmasını talep etti

İktidardaki koalisyon milletvekillerinden ve Ulusal Savunma Komitesi üyesi Witold Zembaczynski, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün başkentin Bialoleka bölgesinde yer alan alışveriş merkezi ile çeşitli bölgelerdeki yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Zembaczynski, "Bialoleka'da ve diğer yerlerde çıkan trajik yangınların özel servis tarafından detaylı soruşturulması gerekir. Büyük yangın ve felaketler Doğu'dan gelen sabotajların bir ürünü olabilir." dedi.

Polonya basını, Zembaczynski'nin yaptığı paylaşımda kullandığı "Doğu" kelimesinden kastının Rusya olduğunu iddia etti.

Bu arada, Ulusal İtfaiye Şefi Mariusz Feltynowski, "Marywilska 44" alışveriş merkezinde meydana gelen yangına ilişkin yerel basına yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinin neredeyse tamamının yandığını belirtti.

Feltynowski, yangının çok kısa sürede yayıldığını söyledi.

Bialoleka'daki "Marywilska 44" alışveriş merkezinde ve Varşova'nın çeşitli bölgelerindeki depolama alanı ile inşaat malzemeleri tesisinde dün yangın meydana gelmişti.

Diğer yandan, Polonya Endüstriyel Kontrol Sistemleri Siber Acil Durum Müdahale Ekibi de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Rusya destekli bilgisayar korsanlarının Polonya kurumlarını hedef aldığını iddia etmişti.