Milleyha Sulak Alanı'nda polis denetimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Milleyha Sulak Alanı'nda polis denetimi

Hatay iline bağlı Samandağ bölgesindeki Milleyha Sulak Alanı, biyolojik çeşitliliğin korunması adına emniyet güçlerinin titiz çalışmalarıyla gözetim altında tutuluyor.

Milleyha Sulak Alanı, 302 farklı kuş türünün yaşam alanı olarak kayıtlara geçen, bu türlerin yaşam döngülerini sürdürebilmeleri için alınan koruma önlemleri büyük önem arz etmektedir. Emniyet güçleri, özellikle Afrika ve Asya kıtalarından uzun göç yollarını takip ederek bu sulak alana ulaşan kuşların güvenliğini sağlamak amacıyla, bölgede sürekli olarak denetimlerini sürdürmektedirler.

Bu denetimler, kuşların göç yolları üzerindeki önemli bir dinlenme ve beslenme noktası olan bu alanda, kaçak avcılık faaliyetlerinin ve çevreye zarar verebilecek diğer olumsuz etkinliklerin önüne geçmek için hayati bir rol oynuyor.

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