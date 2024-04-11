Milli atlet Guliyev'e 2 yıl men cezası. Madalyası geri alınacak

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Milli atlet Guliyev'e 2 yıl men cezası. Madalyası geri alınacak
Rusya doğumlu milli atlet Ekaterina Guliyev'e doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası verildi.

Rus asıllı Türk atlet Ekaterina Guliyev, doping kullandığı tespit edildiği için iki yıllık yarışma yasağı ile cezalandırıldı.

Atletizm İntegritesi Birimi’nin (AIU) bildirdiğine göre, Guliyev’in 2012-2014 yılları arasında Rusya adına verdiği numunelerde yasaklı maddeler bulundu.

33 yaşındaki atlete, 28 Mart 2023’ten itibaren iki yıl süreyle yarışma yasağı uygulanacak.

Eğer Guliyev, 13 Mayıs’a kadar itiraz etmezse, yasağın kesinleşeceği ve 2012 Londra Olimpiyatları’nda kazandığı gümüş madalyanın geri alınacağı ifade edildi.

2012 Londra Olimpiyatları’nda kadınlar 800 metre yarışında üçüncü bitiren Guliyev, başka bir Rus atlet Mariya Savinova’nın doping nedeniyle diskalifiye edilmesi sonucu ikinci sıraya yükselmiş ve gümüş madalya kazanmıştı.

Guliyev, 2022 yılında Türkiye adına yarışmaya başlamış ve aynı yıl Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 800 metrede altın madalya elde etmişti.

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