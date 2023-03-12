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Portekiz'de Millilerden 2 bronz

Milli atletlerimiz göğsümüzü kabarttı. Ay-Yıldızlı sporcularımız, Portekiz'de süren Avrupa Atmalar Kupası'nda ilk gün iki bronz madalya kazandı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 16:15
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Milli atletlerden iki bronz madalya geldi

Portekiz'de Millilerden 2 bronz
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Leiria kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde beş sporcumuz mücadele verdi.

Kadınlar 23 yaş altı cirit atmada Esra Türkmen, 54.69'luk derecesiyle bronz madalya kazanırken, erkekler 23 yaş altı çekiç atmada ise Halil Yılmazer 70.45'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Büyükler çekiç atmada Özkan Baltacı 10'uncu, büyükler disk atmada Ömer Şahin 7'nci, 23 yaş altı disk atmada Enes Çankaya 4.'lük elde etti.

Organizasyonun ikinci gününde büyük kadınlar çekiç atmada Kıvılcım Kaya Salman, 23 yaş altı cirit atmada Oğuzhan Usta ve gülle atmada ise Nuh Bolat mücadele edecek.

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