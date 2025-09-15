Milli basketbolcu o detaya dikkat çekti: 12 Dev Adam neden kaybetti?

Letonya'nın başkenti Riga'daki şampiyonanın finalinde Almanya'ya yenilerek ikinci olan ay-yıldızlı ekip, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Havalimanında milli basketbolcular Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Kenan Sipahi ve Ömer Faruk Yurtseven, şampiyonaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ONLARA MAÇI KAZANDIRAN ŞEY BUYDU"

Şutör oyun kurucu Furkan Korkmaz, başarılı bir turnuva geçirdiklerini dile getirdi.

Almanya'nın tecrübesine vurgu yapan Korkmaz, "Almanya'nın maçın sonunda ne kadar sakin kaldıklarını gördük. Maçı onlara kazandıran şey de buydu. Çok genç ve yetenekli bir takımımız var. Turnuva boyunca inanılmaz oynadık. Sadece maçları kazanmadık, çok kaliteli performans sergiledik. Ekranları başında olanlar, Riga'ya gelerek bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. 12 Dev Adam ruhunu hem biz yaşadık hem de milletimize yaşattık." diye konuştu.

Milli formayla uluslararası arenada şampiyonluk hedeflediğini dile getiren Korkmaz, "Milli takım formasıyla altın madalya, şampiyonluk kazanmadan emekli olmak istemiyorum. Önümüzde 2027 Dünya Kupası, 2028 Olimpiyat Oyunları var. Öncelikli hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak. Çünkü çıtayı oraya çektik. Sonrasında da olimpiyatlara gitmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"FİNALİ KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZÜLDÜK"

Milli basketbolcu Ercan Osmani, final maçında mağlup oldukları için üzüldüklerini belirtti.

A Milli Takım'da turnuvadaki performansıyla ön plana çıkan Osmani, "Finali kaybettiğimiz için üzüldük. Ancak milletimizin bize desteğinden dolayı çok mutluyuz. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"12 DEV ADAM RUHUNU GERİ GETİRDİK"

Oyun kurucu Kenan Sipahi, turnuva boyunca oynadıkları basketbolla altın madalyayı hak ettiklerini dile getirdi.

Final maçında sonucu detayların belirlediğini vurgulayan Sipahi, "Şampiyonluğu sonuna kadar hak etmiştik. Final maçlarında sonucu küçük şeyler belirliyor. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız için üzüldük. Farklı bitseydi kimse üzülmeyecekti ama alabileceğimiz maçı kaybettik. Biz daha iyi takımdık. Hem turnuva boyunca hem de final maçında daha iyi basketbol oynadık. Seneler sonra ülkemize Avrupa ikinciliğini ve 12 Dev Adam ruhunu geri getirdik. Bütün oyuncu arkadaşlarıma, teknik ekibe, sağlık ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kenan Sipahi, milli takımdaki atmosfere da değinerek "Bu takımın bir parçası olduğum için gururluyum. İnsanımız bir nebze de olsa gurur hissediyorsa biz kat kat onurlanıyoruz ve seviniyoruz. Letonya'ya gelen taraftarlarımız, oynadığımız basketboldan dolayı öyle bir gururla yürüyorlardı ki biz mutlu oluyorduk. Bence bir oyuncunun ulaşabileceği en büyük mertebe" yorumunu yaptı.

"BURUK BİR SEVİNÇ VE GURUR VAR"

Ömer Faruk Yurtseven ise aldıkları gümüş madalyanın gelecekteki şampiyonlukların habercisi olduğunu söyledi.

Takım içindeki birlikteliğe vurgu yapan Yurtseven, "Buruk bir sevinç ve gurur var. Diğer yandan gelecekte daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Takım olarak, madalya alamadığımız, çeyrek veya yarı final yapamadığımız her turnuvayı bir kayıp olarak görüyoruz. Attığımız bu adım, bir sonraki adımlarımızı daha istekli ve kolay kılar diye umuyorum. Herkesin kenetlenmesi, gelecek senelerde alacağımız altın madalyanın vaatçisi" dedi.