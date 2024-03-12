Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün sakatlığı ciddi mi? Durumu belli oldu

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA); Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, takımı Houston Rockets'ın, Sacramento Kings ile deplasmanda oynadığı maçın son anlarında sakatlanmıştı.
Bitime 39 saniye kala rakibine bloğa çıkan, yere düştüğünde bileği dönen milli basketbolcu, acı içinde yerde kalmıştı.
Sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmek zorunda kalan 22 yaşındaki pivotun durumu belli oldu.
Ayak bileğinde burkulma ve dizinde morarma meydana gelen Alperen Şengün'ün sakatlığının ameliyat gerektirmediği belirtildi.
Milli basketbolcunun 14 Nisan'da sona erecek normal sezonda forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.
Alperen Şengün bu sezon 21 sayı, 9.3 ribaunt ve 5 asist ortalamalarıyla oynuyor.