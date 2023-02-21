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Bakan Özer, Adıyaman’da okullarda incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulundu.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 18:01
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Milli Eğitim Bakanı Özer Adıyaman'da okullarda incelemelerde bulundu

Bakan Özer, Adıyaman’da okullarda incelemelerde bulundu
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Çelikhan ilçesindeki çadır kenti ziyaret eden Özer, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra ilçedeki okullarda incelemelerde bulunan Bakan Özer, Malezya ordusunda görevli 110 uzman sağlık personelince kurulan sahra hastanesini ziyaret ederek, personelden bilgi aldı.

Özer, burada tedavisi süren hastalarla sohbet ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Daha sonra kent merkezine geçen Özer, Adıyaman Üniversitesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde, depremin yaşandığı ilk günden bugüne Adıyaman'daki süreci koordine eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştü.

2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Vali Mahmut Çuhadar, Ordu Valisi Tuncay Sonel ve protokol üyeleri de görüşmeye katıldı.

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