Milli Eğitim Bakanı Tekin: Ek atama olmayacak

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Ek atama olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 25 bin atamanın ardından herhangi bir ek atama yapılmayacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 25 bin atamanın ardından herhangi bir ek atama yapılmayacağını bildirdi. Bakan Tekin, Beyaz TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, "Ek atama olur mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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"Yok, ek atama olmayacak. Böyle bir şey gündemimizde yok. Şunu açık açık söyeyeyim, daha önce de söyledim 2024 yılında son defa KPSS sınavı yapıldı, ve o KPSS'yle son atamayı yapıyoruz biz. 15 bin 2024 yılındaki KPSS'ye göre yapacağımız atama. Bir de önümüzdeki temmuz ayında artık yeni istihdam modelimiz Milli Eğitim Akademisi üzerinden olacak. Oradan da 10 bin öğretmen arkadaşımız... Yani bu 25 binin 15 bini KPSS 10 bini de Milli Eğitim Akademisi üzerinden olacak."

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